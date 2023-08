Wieder Leichenteile in den Tiroler Bergen gefunden

Zwei Funde in Osttirol

Seit Ende Juni wurden in Tirol insgesamt drei Leichen bzw. Leichenteile von Menschen in den Bergen entdeckt. Den ersten Fund gab es im Bereich der Neuen Prager Hütte am Schlatenkees in der Venedigergruppe. Und erst vor wenigen Tagen gab derselbe Gletscher einen Skitourengeher frei, der dort seit über 22 Jahren verschollen war.