Hurley packt über Sex-Dreh mit Sohn in Regie aus

Schauspiel-Debüt in „The Royals“

Damian Hurley ist der einzige Sohn der britischen Schauspielerin Elizabeth Hurley und des verstorbenen amerikanischen Geschäftsmanns Steve Bing. Er wurde im Juli 2002 in London geboren und war 2016 in der Serie „The Royals“ neben seiner Mutter, die die Königin von Großbritannien spielte, zu sehen.