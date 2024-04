Schuldnerberatung hat alle Hände voll zu tun

Vorrangiges Ziel sei es daher, die Finanzkompetenz von Frauen weiter zu stärken – etwa mit Initiativen wie dem „Girl’s Day“, Finanzbildung an Schulen oder auch dem Finanzführerschein. Die Gründe für eine Verschuldung sind meist im Arbeitsplatzverlust oder dem Konsumzwang (vor allem am Handy) zu finden. „Rund 30 Prozent der Klienten sind in Vollbeschäftigung“, zieht Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig Bilanz.