Das Ausseerland als widersprüchliches Kunstdepot

6500 Werke im Salzbergwerk

Auch den Nazis hatte Gurlitt seine Dienste übrigens angetragen. Sie lehnten dankend ab – und setzten stattdessen auf Gurlitts Cousin Hildebrand, der eine wichtige Rolle in der Sammlung Hilters für ein späteres „Führermuseum“ in Linz spielte. Dennoch lebte Gurlitt in Bad Aussee während des Krieges ganz in der Nähe eines spektakulären Kunstdepots, dem man sich in der Schau „Verborgen im Fels“ in Altaussee widmet. Der Comic-Künstler Simon Schwartz hat dafür nicht nur die 7000-jährige Geschichte des Salzbergbaus in Altaussee aufgearbeitet, sondern vor allem auch jene Jahre, in denen die Nazis im dortigen Stollensystem ihre Raubkunst lagerten.