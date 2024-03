Lentos Linz: Hitlers Raubkunst im Fokus

Zum Ärger Hitlers

In üppiger, dichter „Petersburger Hängung“ – eine Präsentationsart, die Hitler hasste – inszeniert man Meisterwerke vom 8. bis ins 20. Jahrhundert u. a. von Böcklin, Goya, Munch oder Makart. Von jedem Werk wird penibel die Reise ins und aus dem Salzkammergut erzählt. So malte Anthonis van Dyck um 1616 „Jupiter als Satyr“. Nach vielen Stationen wurde das Gemälde 1938 für den „Sonderauftrag Linz“ angekauft, 1944 in Altaussee eingelagert und 1945 von den Amerikanern geborgen; heute hat es in einem Museum in Köln „sein Zuhause“ gefunden.