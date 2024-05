Mehrere Buben missbraucht: Erzieher leugnet nicht

Vertrauensverhältnis ausgenutzt

Der gebürtige Deutsche war als Sozialpädagoge in dem Kinder- und Jugendheim tätig. In dieser Zeit soll es zu den Übergriffen gekommen sein. „Der Angeklagte hat das Vertrauensverhältnis der Buben ausgenützt“, so die Staatsanwältin zu Beginn der Verhandlung. Und zwar in seiner Funktion als Intensivbetreuer der Minderjährigen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Da das älteste Opfer an einer Autismusstörung leide, seien die Taten laut Anklage „umso verwerflicher“, da sexuelle Handlungen in diesem Fall nicht eingeordnet werden können. Ein weiteres Opfer weist eine Intelligenzminderung auf.