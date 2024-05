Rede von Super-Bowl-Champion verstört die USA

Aufregung um American-Football-Kicker Harrison Butker von Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs! In seinem Vortrag am Benedictine College (Kansas) wandte sich der NFL-Spieler an die Absolventinnen und meinte in einer sexistischen Rede, diese würden sich wohl am meisten auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter freuen. Als Beispiel nannte er seine Frau, sie habe „einen der wichtigsten Titel überhaupt“ angenommen: „Hausfrau“.