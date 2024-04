Dieses Mal gratulierte VP Wahlgewinner umgehend

„Vieles richtig gemacht“

„Ich gratuliere Johannes Anzengruber recht herzlich zu seiner beeindruckenden Wahl zum neuen Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck. Vor Stadt und Land liegen in den kommenden Jahren viele Herausforderungen und Chancen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese in guter Zusammenarbeit gemeinsam stemmen und nutzen werden können. Ich freue mich auf neuen Schwung in der Landeshauptstadt“, gratulierte VP-Obmann LH Anton Mattle am Sonntag wenige Minuten nach Bekanntwerden des Ergebnisses.