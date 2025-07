„Pensionierte“ Legende bleibt Westligist erhalten

Saisonstart am Samstag

Einmal in der Woche sei er im Schnitt bei den Trainings dabei und werde sich etwa in individuellen Einheiten um verletzte Spieler kümmern, erklärte Fußball-„Pensionist“ Ajibade. Und: „Wenn ich bei fünf bis sechs Saisonspielen dabei wäre, wäre es viel“, erklärt er. Die neue Saison beginnt für den TSV St. Johann am Samstag um 17 Uhr mit einem Auswärtsspiel gegen den FC Lauterach.