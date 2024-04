Das Lebenswerk eines passionierten Sammlers

Neuer Ausstellungsraum in Gleisdorf

Um ihr aber auch den entsprechenden Auftritt zu ermöglichen, hat Wolf mit dem „Spiegelgitterhaus“ ein ehemaliges Nebengebäude der Pfarre Gleisdorf vor dem Verfall gerettet und zu einem neuen Kunstraum umgebaut. In diesem soll in Zukunft seine Sammlung – verbunden mit neuen künstlerischen Positionen – in immer neuen Ausstellungen präsentiert werden. Dafür zeichnet Kultum-Leiter Johannes Rauchenberger verantwortlich.