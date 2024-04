Verkehr als Quelle steten Lärms: So viele leiden

Lärm Tag und Nacht macht krank

Das Ergebnis: Laut Umweltbundesamt und Klimaschutzministerium wohnen mehr als 145.000 Tirolerinnen und Tiroler in einem Gebiet, wo der Straßenverkehr den Schwellenwert von 55 Dezibel überschreitet. In der Nacht sind rund 162.000 Menschen einem Straßenverkehrslärm von mehr als 45 Dezibel ausgesetzt, dem Richtwert der Weltgesundheitsorganisation WHO. Dazu kommen noch lärmgeplagte Anrainerinnen und Anrainer von Gemeindestraßen oder von Straßen mit weniger als drei Millionen Kfz pro Jahr, zeigt der Verkehrsclub VCÖ auf.