So kam es zum Feuer an der Tankstelle am Semmering

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagnachmittag bei einer Tankstelle in Spital am Semmering ab. Aus anfänglich unbekannter Ursache brach ein Brand aus, bei dem ein 29-Jähriger schwer verletzt wurde. Ein 25-Jähriger und eine 21-Jährige eilten zur Hilfe. Die Rettung musste den Mann schließlich per Hubschrauber mit schweren Verletzungen ins AKH Wien fliegen.