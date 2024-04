Zwei Außerirdische auf der menschlichen Müllhalde

Anarchich-balkanesischer Wortwitz

So erratisch und absurd wie die Menschheit ist, die das Duo in der Regie von Felix Kraus beschreibt, ist auch dieser Abend. Mit unglaublichem Tempo und anarchisch-balkanesischem Wortwitz pflügt das Stück durch die menschliche Müllhalde. Philosophische Gedanken zu Krieg und Kapitalismus vermischen sich mit Schnipseln aus alten TV-Werbungen und Szenen, in denen es Barbies zum Abendessen gibt oder die Frauen zum Duell mit einer abgewrackten KI antreten.