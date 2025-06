Italo-Legionär, Lilien-Charmeur & harter Arbeiter

Hard work pays off! Gyuri Garics ist das beste Beispiel dafür. Der in Ungarn geborene Ex-ÖFB-Nationalspieler erzählt seine persönliche Geschichte im Podcast „Legionär on air“. Dabei berichtet er über seine Anfangszeit bei Rapid, sein lang anhaltendes Karriere-Engagement in Italien, Bundesliga-Luft mit den Lilien sowie Dämpfer in seiner Karriere.