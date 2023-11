Falscher Arzt versuchte es auch beim Bundesheer

Doch dem noch immer nicht genug: Wie Beamte des Landeskriminalamts herausfanden, führte der 34-Jährige seit 2020 den Titel „Ingenieur“, weil er angab, eine höhere Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft absolviert zu haben. Er führte den Titel sogar in amtlichen Schriftstücken - die angegebenen Schule hat er freilich nie besucht. Der Mann zeigte sich geständig und gab an, aus Druck seitens der Verwandtschaft so gehandelt zu haben. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.