Bub von Auto angefahren? Pkw-Lenkerin dementiert

Die 55-jährige Österreicherin fuhr gegen 12.45 Uhr mit ihrem Pkw die Schützenstraße in Innsbruck in Richtung Osten und hielt an der Kreuzung mit der Rotadlerstraße aufgrund einer roten Ampel an. „Den Angaben der Lenkerin zufolge überquerte einige Kinder die Schützenstraße am östlich gelegenen Schutzweg in Richtung Süden“, heißt es seitens der Polizei.