Kurioses Urteil und ein bunter Themenmix

Die Auswirkungen der Kärntner Finanzpolitik auf die Gemeinden beschäftigen heute nicht nur den Landtag, sondern auch die Freiheitlichen Gemeinderäte in St. Veit. Diese hatten in einer Gemeinderatssitzung beantragt, den Kärntner Landtag in Form einer Petition zur Abschaffung der Landesumlage aufzufordern – quasi eine Willensbekundung der Gemeinde, wie sie im politischen Alltag üblich ist.