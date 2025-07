Wahnsinn! Kärntner Sprinter läuft erneut Rekord

Jamaikaner als schnellster Mann in Österreich jemals

„Es war ein großer Ansporn, dass so starke Athleten neben mir waren – ich habe auch im Training davor schon gespürt, dass etwas möglich ist“, strahlte Pullnig. Der Finallauf war generell einer der schnellsten in der österreichischen Geschichte – Pullnigs Zeit reichte „nur“ für Rang fünf. Sieger Bryan Levell (Jam) egalisierte in 9,82 Sekunden die schnellste je in Österreich gelaufene Zeit von Justin Gatlin (2014) – und setzte sich damit sogar auf Platz zwei in der Jahres-Bestenliste.