In Oberwart: Ende für Gratisparken bei der Messe

Erst kürzlich war der Ärger in Oberwart groß, als Falschparker bei den Tagen der offenen Tür in der neuen Klinik mit gesalzenen Strafen konfrontiert worden waren. Nicht vermeidbar war auch die anschließende Debatte: Während die einen davon sprachen, dass sich die Stadt ein gutes Körberlgeld bei einem noch nie dagewesenen Event mit 25.000 Besuchern verdient hätte, war bei den anderen von einem teuren Versehen die Rede, für welches die Parksünder selbst verantwortlich waren. Den „Schwarzen Peter“ lässt man sich in dieser Causa als Stadt aber nicht zuspielen und verweist abermals auf die Verordnung, die seit 2020 rund ums Spital gültig, ist. Dass der neue Stadtteil, in dem Messe, Stadion oder Schulen - ohnehin schon starke Frequenzbringer – jetzt auch um die neue Klinik mit rund 1300 Angestellten und dem Schulcampus erweitert wird, macht die Parkplatzsituation nicht einfacher.