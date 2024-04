Unterstützende Maßnahmen für Pädagogen

Landesrätin Daniela Winkler führt bei ihren Besuchen in Kindergärten viele Gespräche und hört so auch, was den Pädagoginnen am Herzen liegt. Dementsprechend wurde ein Maßnahmenpaket erarbeitet und jetzt auch vorgestellt, das einerseits entlasten und andererseits unterstützen soll. Vier Punkte sind es, die erarbeitet wurden. So wird ab Herbst diesen Jahres mit dem Verein Autismus Burgenland zusammen gearbeitet.