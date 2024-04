Israelischer Hirtenbub im Westjordanland getötet

Die Armee und die Polizei suchten daraufhin mit einem Großaufgebot nach dem israelischen Burschen und errichteten Straßensperren. Hunderte Zivilpersonen schlossen sich der Suche an – doch vergeblich. Nach Armeeangaben wurde der Jugendliche am 12. April tot in der Nähe eines palästinensischen Dorfes in der Region Ramallah gefunden. Seine Leiche wies demnach Spuren von Gewalteinwirkung auf. Es hieß, dass der 14-Jährige ermordet worden sei.