Tusk: Atomwaffen in Polen sind „sehr massive Idee“

Militärischer Verbündeter der Ukraine

Das EU- und NATO-Land Polen ist einer der engsten militärischen Verbündeten der Ukraine. Es grenzt auch an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Die USA haben seit vielen Jahrzehnten Atomwaffen in mehreren europäischen Ländern stationiert. Darunter sollen Deutschland, die Niederlande, Belgien, Italien und die Türkei sein.