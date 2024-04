Aus Spiel wurde Sucht: Ex-Lehrer verlor alles

Binnen kurzer Zeit hatte er in Casinos in Nieder- und Oberösterreich Unsummen an Geld verloren. Daraufhin ließ er sich sperren und holte sich einen Erwachsenenvertreter an die Seite. Dennoch gelang es dem 63-Jährigen in „My Sino“-Lokalen von Amatic Entertainment in NÖ von November 2019 bis Oktober 2022 rund 81.500 Euro zu verzocken. Und das, obwohl seine Sucht bekannt war.