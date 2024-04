„Warum ich in die Grazer Politik zurückkehre“

Zweieinhalb Jahre war es still um geworden, Mario Eustacchio, damals Vizebürgermeister, hatte sich aus dem politischen Leben in die Privatwirtschaft zurückgezogen. Nächste Woche kehrt er aber in den Gemeinderat zurück. Wie ist es dazu gekommen? Die „Krone“ hat den Grazer Ex-FPÖ-Chef befragt.