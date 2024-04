Aleks Dragovic vor neuntem Meistertitel im Ausland

Der Verteidiger gewann mit Roter Stern Belgrad im Stadtderby gegen Partizan mit 3:2. Serbiens Rekordmeister drehte die Partie am Samstag durch Tore in der 89. und 99. Minute und führt die Tabelle nun mit zehn Punkten vor Partizan an. Sechs Runden sind in der serbischen Liga noch zu spielen.