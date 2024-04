Tausende bei Cannabis-Aktionstag in Berlin

Auch wenn die deutsche Bundesregierung die seit 1. April geltende Freigabe für Besitz, Konsum und Anbau von Cannabis nun wieder etwas verschärfen will und auch die Deutsche Bahn ein Verbot auf Bahnhöfen in die Hausordnung schreibt, wird die Liberalisierung der Drogenpolitik in Deutschland weiterhin gefeiert. Am Samstag begaben sich in Berlin Tausende Menschen zum Brandenburger Tor hielten ein „Smoke-In“ ab.