Deutsche Bahn verbietet Kiffen in ihren Bahnhöfen

Berlin will Gesetz nachträglich verschärfen

Die deutsche Regierung will das Cannabisgesetz aber nachträglich verschärfen. Einem Gesetzesentwurf zufolge, aus dem die „Augsburger Allgemeine“ am Samstag zitierte, will die Koalition insbesondere das Entstehen gewerblicher Strukturen beim Anbau verhindern. So sollten etwa nicht mehrere Anbauvereine Plantagen am selben Ort oder im selben Gebäude betreiben können.