Niederländer stirbt nach knapp zwei Jahren Corona

Die meisten Menschen erholen sich schnell von einer Corona-Infektion. Während andere nach einigen Tagen bereits ein negatives Testergebnis erzielen, kämpfte ein 72-Jähriger 613 Tage vergeblich gegen das Virus an. Sein geschwächtes Immunsystem konnte nicht effektiv gegen die Viren ankämpfen, was zu der ungewöhnlich langen Krankheitsdauer führte. Im Herbst 2023 verstarb der Mann schließlich an seiner Grunderkrankung.