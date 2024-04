Die Reisetipps und Tricks der Austro-Promis

Der Weg ist das Ziel

„Ich nehme mir immer meine Ruhepausen und arbeite sehr gerne, so ,brauche’ ich nie wirklich Urlaub. Empfehlen und selbst probieren will ich mal, eine mehrtägige Wanderung, hier oder in Italien vielleicht. Ich finde es spannend, mehrere Orte am Weg selbst erkunden zu können“, schilderte Schauspieler Markus Freistätter im Interview.