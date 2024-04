Felix Gall: „Gravel-Etappe wird stressiger Tag“

Premiere für Felix Gall: Österreichs Radstar steht am Sonntag erstmals bei Lüttich-Bastogne-Lüttich am Start. Der Osttiroler möchte dabei als Ausreißer sein Glück versuchen. Eigentlich dreht sich beim Kletterer aber schon alles um die Tour de France. Er schaute sich in dieser Woche zwei Etappen an.