Problem-Jugendliche vorladen: bewirkt das etwas?

Mit ihrem neuen Vorstoß will die ÖVP das heiße Thema Jugendkriminalität nun offenbar ganz für sich reklamieren, Strafen inklusive. Herbert Kickl hatte im „Krone“-Interview „Bootcamps“ für straffällige Jugendliche gefordert, in der Volkspartei geht man einen anderen Weg. Unter anderem sollen Jugendliche und ihre Eltern nach ersten Straftaten nun also vorgeladen und einer „polizeilichen Regelbelehrung“ unterzogen werden. Immerhin sind diesmal bei Nichterscheinen wenigstens Sanktionen vorgesehen.