Iran-Israel: Wendepunkt in der Nahost-Diplomatie

Kurz nach fünf Uhr morgens Ortszeit ab es in der strategisch wichtigen Stadt Isfahan Explosionen zu hören. Der israelische Gegenschlag auf den iranischen Angriff von vergangenem Wochenende hatte begonnen. Die iranische Nachrichtenagentur FARS meldete, in der Nähe eines Armeestützpunktes in der Stadt Isfahan seien drei Explosionen zu hören gewesen. In Isfahan befinden sich wichtige Einrichtungen der iranischen Rüstungsindustrie. Auch das größte nukleare Forschungszentrum des Landes ist in der Kulturstadt angesiedelt. Laut iranischen Meldungen gab es keine Schäden, die iranische Luftabwehr hatte Drohnen – keine Raketen – abgeschossen. Auch die Atomanlagen wurden nicht beschädigt, wie die Internationale Atomenergiebehörde in Wien mitteilte.