Kärnten drückt aufs Tempo bei der Leerstandsabgabe

Bis zu 53.000 Wohnungen stehen in Kärnten leer (wir berichteten). Wie viel Prozent davon auf Immobilienspekulanten entfallen, konnte bis dato noch nicht erhoben werden. Aber alle, die auf das große Geschäft mit leer stehenden Immobilien hofften, werden schon bald zur Kasse gebeten. Denn mit dem Beschluss des Nationalrates, dass Bundesländer in Zukunft eine Leerstandsabgabe einheben dürfen, will man den Spekulanten den Kampf ansagen.