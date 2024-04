„Schlawiner“ feiert in Leoben sein Profi-Debüt

DSV Leoben kassierte in den letzten 15 Zweitligaspielen nur eine Niederlage, Liefering verlor in den vergangenen neun Runden lediglich einmal und besiegte zuletzt Leader GAK 2:0. Unterstreicht: Beide Teams sind in Topform, Freitag (18.10) prallen die Mannschaften der Stunde unter den Hochöfen aufeinander.