AYA-Freibad öffnet am Freitag seine Pforten

Das AYA-Freibad an der Alpenstraße läutet die diesjährige Freibadesaison in der Stadt Salzburg ein. Von 7 bis 19 Uhr stehen die Tore für alle abgehärteten Schwimmbegeisterten offen, um ihre Bahnen in den beiden Außenbecken zu ziehen. Roland Oberhauser, Leiter der Städtischen Betriebe, gibt bekannt, dass auch das beliebte ‘Lepi‘ und das ‘Volksi‘ ihre Pforten am 9. Mai öffnen werden. Somit steht den Salzburgern und Salzburgerinnen eine Vielzahl an Möglichkeiten für erfrischende Schwimmabenteuer bevor.