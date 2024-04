Erst gefeuert, dann angeheuert

Zeitgenössische und auf vier Sendestunden breitgewälzte Samstagabendunterhaltung eben, ist man geneigt zu sagen. Das Besondere an dieser Show ist eher die Vorgeschichte. In der vergangenen Woche war nämlich der nun bei RTL im Unterhaltungsauftrag stehende Elton von seinem langjährigen Heimatsender PRO 7 gefeuert worden. Und zwar reichlich unelegant. Am 10. April hatte PRO 7 verlautbart, dass Matthias Opdenhövel (53) zu „Schlag den Star“ zurückkehren und damit nach acht Jahren Elton als Moderator ersetzen werde. Ohne, so erzählt es der Geschasste, Elton davon vorab in Kenntnis gesetzt zu haben.