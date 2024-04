Leiche in Wiener Keller: „Erinnert an die Eislady“

Bewohner aus dem kleinen Grätzel Hundsturm in Wien-Margareten sind fassungslos: Ein stark verwester Leichnam wurde dort am Dienstag von Bauarbeitern in einem Kellerabteil gefunden. Unter Schutt vergraben, soll der leblose Körper dort schon eine Weile gelegen sein. „Eine Gruselgeschichte wie jene der Eislady“, erinnert sich einer der Anrainer an den Fall aus dem Jahr 2011 zurück.