Scheck und Medaille: Neue Anreize für Soldaten

2.) Ausbildungsscheck: Darüber hinaus soll mit der Gesetzesnovelle die Grundlage für einen „Ausbildungsscheck“ für die Soldatinnen und Soldaten in der Miliz geschaffen werden, um das Milizsystem weiter zu stärken. Personen, die an Milizübungen teilnehmen, erhalten eine Vergütung von bis zu 100 Euro pro Ausbildungstag. Diese Vergütung kann für zivile berufliche Aus- und Fortbildungszwecke genutzt werden und soll als Anreiz dienen, sich verstärkt in der Miliz zu engagieren. Ebenso soll es auch die Wirtschaft ermutigen die Miliz stärker zu unterstützen. Die Regelung soll Rückwirkend für Übungstage ab 1.1.2020 gelten.