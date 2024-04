Das hört Rapid vor dem Hit gegen Sturm nicht gerne

Kommenden Freitag steigt in Graz Sturm gegen Rapid. Das Duell hat in der Bundesliga längst Kultstatus! Ferdinand Feldhofer wurde mit beiden Klubs Meister, genießt sowohl unterm Uhrturm als auch in Hütteldorf Legendenstatus. Der Steirer über den Liga-Kracher, Rapids Entwicklung und Sturms Meisterchancen.