Der Riese unter den Zwergen geht wieder ans Limit

Körperlich und mental topfit

Mit dem neuen Team, das passenderweise „No Limits“ heißt, geht’s nun auf einer Honda in die Saison. Die morgen mit dem legendären 24-Stunden-Klassiker in Le Mans startet. „Körperlich und mental muss man topfit sein“, spricht Steinmayr die enorme Belastung bei Langstreckenrennen an. Zumal jeder Fahrer des „Dreigespanns“ immer rund eine Stunde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 150 km/h unterwegs ist. An Schlafen ist zwischendurch nicht zu denken!