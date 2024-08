Hudson und Weißhaidinger im Diamond-League-Finale

Hudson: zweite Finalteilnahme

Europameisterin Victoria Hudson hatte sich bereits vergangenen Sonntag in Chorzów für das Speerwurf-Finale der Diamond League in Brüssel qualifiziert. Die Niederösterreicherin, die bei den Spielen in Paris bereits in der Qualifikation ausgeschieden war, belegte in Polen mit 59,07 m den siebenten Platz. Victoria Hudson kam als Siebente nach der vierten und letzten Qualifikation-Station im Frauen-Speerwurf der Diamond League auf 10 Punkte und belegte in diesem Ranking den fünften Platz. Für Victoria Hudson ist dies nach dem Vorjahr in Eugene (Platz sechs) ihre zweite Finalteilnahme.