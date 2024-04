Salzburg: Frau (19) bei Pkw-Kollision eingeklemmt

Gegen 18 Uhr wollte eine Oberösterreicherin (19) mit ihrem Pkw von einer Tankstelle in Strobl nach links in die Wolfgangsee Bundesstraße (B158), einbiegen. Sie übersah jedoch den Pkw einer 27-jährigen Ungarin, die gerade in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs war. In weiterer Folge kam es zu einer Kollision, wodurch beide Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden. Die 19-Jährige wurde dabei eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Strobl befreit werden.