Braunau sieht bei der Jagd nach Weltrekord doppelt

Rekordversuch steigt am 30. Mai

Sie sollen sich am 30. Mai auch gemeinsamen an eine mehr als 100 Meter lange Tafel setzen und so für einen neuen Weltrekord sorgen. „Es wäre die längste Zwillingstafel der Welt“, so Strafinger. Er ist optimistisch. Rund 70 Anmeldungen gibt es bereits, traditionell melden sich die Pärchen recht spät an. Bereits fix zugesagt haben die Schwestern Sylvia Zach und Sonja Wölfl, die aus der Nähe von Altötting nach Braunau reisen werden. „Wir sind schon seit vielen Jahren dabei und freuen uns schon riesig auf ein Wiedersehen mit vielen guten Bekannten“, so die Schwestern.