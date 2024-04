Startschuss für eine unvergessliche „Starnacht“

So schließt sich der Kreis

Dass Nik P. sich so auf seine Rückkehr ins Burgenland freut, liegt nicht nur daran, dass er bei der „Starnacht am Neusiedler See“ von Beginn an dabei war, sondern auch an seinen pannonischen Wurzeln: „Meine Großeltern waren Eisenstädter, meine Mutter wuchs in Oberwart auf. Im Zweiten Weltkrieg flüchtete sie aus Angst mit ihrer Familie vor den russischen Besatzern nach Kärnten. Das Witzige ist, dass sie sich dort Jahre später in einen Russen verliebte, in meinen Vater Nikolai. So spielt das Leben!“ Ob die Ehe der beiden glücklich war? „Und wie! Sonst hätten sie wohl nicht fünf Kinder gezeugt!“