Innsbruck: Direttissima ins Schlaraffenland

„Immer wieder sonntags, kommt die Erinnerung ...“ sangen einst Cindy & Bert. Das war im Jahr 1973. So mancher Politiker wird sich mehr als 50 Jahre später möglicherweise auch denken: Nie mehr will ich an diesen Sonntag, den 14. April 2024, erinnert werden. Die Realität ist aber eine andere: Dieser Wahltag wird in die Geschichte eingehen. Einige (Alt-)Parteien in der Tiroler Landeshauptstadt wurden für die erbrachten „Leistungen“ in den vergangenen sechs Jahren von der Wählerschaft „abgewatscht“, politisch regelrecht hingerichtet.