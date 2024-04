Sportlich hat Eisenstadt noch viel Luft nach oben

Ende gut, aber längst nicht alles. Mit dem Abschluss-Sieg in Fürstenfeld verhinderten Eisenstadts Basketballer zwar, dass sie auch ihr zweites Superliga-Jahr als Letzter beendeten, trotzdem blieben die Nord Dragonz in der abgelaufenen Saison – die ja am Wochenende für acht andere Teams mit den Play-offs erst so richtig „losgeht“ (Oberwart trifft auf Titelverteidiger Gmunden) – weit hinter den Erwartungen. Zumindest den eigenen.