„Sachbeschädigung an Schulen nimmt überhand“

In der Schule selbst gab es bis dato nur einen besorgten Elternteil, der sich an den Elternverein wandte. „Die Person war kritisch ob der genauen Vorgangsweise, hat aber verstanden, dass etwas getan werden muss“, sagt Gert Haubenhofer, Chef des Elternvereins. „Wir sehen das gleich. Wir haben großes Verständnis, aber in die Frage, wie man mit den Sachbeschädigungen umgeht, wären wir gerne eingebunden gewesen.“ Ob die versperrten Toiletten bleiben werden, wird sich in der nächsten Sitzung des Schulgemeinschaftsausschusses zeigen: „Ob das eine Dauerlösung bleibt, ist noch unklar.“