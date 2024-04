Star-Fotograf Rankin entlarvt Klums Sport-Schummel

Dann kam der Star-Fotograf ins Schwärmen. „Heidi ist ein wunderbarer Workaholic. Wenn ich sie an einem Sonntagnachmittag anrufe, ist sie meist gerade auf dem Weg zu irgendeinem roten Teppich. Sie nimmt sich nie einen Tag frei“, so der 58-Jährige beeindruckt. Und weiter: „Heidi ist so professionell, sie kommt nie zu spät. All das, was Leute gerne über Prominente wie sie lästern, ist sie eben nicht.“