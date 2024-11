Öffis immer beliebter: Mit Zug zum Brauchtumsfest

Kritik an Verkehrskonzepten

„Neben den großen Brauchtumsfesten sehen wir uns generell als Dienstleister für Mobilität bei großen Veranstaltungen“, berichtet Wallner. Man gehe, so Wallner weiter, offensiv auf Veranstalter zu, um eine reibungslose öffentliche Anbindung zu gewährleisten. Dabei übt Wallner Kritik an den gesetzlichen Rahmenbedingungen: „Im Veranstaltungsgesetz schreibt zwar ab einer gewissen Besucheranzahl ein Verkehrskonzept vor. Darin ist aber keine öffentliche Anbindung vorgesehen. Vielmehr geht es um genügend große Parkflächen.“