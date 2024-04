Autsch! KAC vergibt 2:0-Führung, ist 2:3 zurück

In den letzten beiden Duellen hatten jeweils die Bullen früh mit der Führung vorgelegt – diesmal aber kamen die Klagenfurter richtig stark aus der Kabine. Nach nicht einmal zwei Minuten versenkte Kapitän Hundertpfund den Abpraller nach einem Fraser-Hammer. Und die Angriffe gingen weiter: Petersen scheitert aus kurzer Distanz (3.), Bischofberger ebenso (4.). Im ersten Powerplay zündete dann Haudum den Turbo: Er bekam den Puck an der Bande, zog an insgesamt drei Salzburgern vorbei und versenkte den Puck hoch im langen Eck – ein Traumtor zur 2:0-Führung. Auch danach hatten die Gäste alles im Griff, überstanden auch eine Unterzahl unbeschadet und gingen mit dieser Führung erstmals in die Kabine.